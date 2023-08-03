Вашингтон, 4 августа, 2023, 02:33 — ИА Регнум. Видео с украинскими диверсантами под Угледаром, которые расстреляли машину с мирными жителями, сильно отредактировано. Оно не содержит достаточной информации для комментариев, заявил РИА Новости пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По её словам, видео вызывает беспокойство. Материал, скорее всего, был сильно отредактирован, поэтому он не представляет достаточной информации для того, чтобы в УВКПЧ могли его комментировать, сказала Троссел.

Ранее ИА Регнум передавало, что украинские диверсанты в районе города Угледара в ДНР в упор расстреляли мирных жителей, которые проезжали мимо на машине. Действие происходило рядом с лесным массивом. Автомобиль заехал в лес, диверсанты продолжили движение. В этот момент показался легковой автомобиль, который приближался к ДРГ с небольшой скоростью. Заскочив за деревья, боевики открыли огонь по машине. Когда автомобиль остановился, диверсанты покинули укрытие, открыли двери и вынули из салона только что убитых ими двух человек в гражданской одежде. Затем броневик столкнул машину с дороги в сторону леса. Туда же они бросили трупы. Диверсантам пришлось скрыться, потому что по ним начали наносить удары российские военные.

Командир подразделения российской разведки с позывным Шума рассказал, как украинские военнослужащие расстреляли и подожгли на поле боя иностранного наёмника на запорожском направлении. Из подбитой украинской БМП стали эвакуироваться военные ВСУ, но один из них не мог идти. После этого украинские военнослужащие расстреляли раненого, облили горючим из канистры, взятой из подбитой бронемашины, и подожгли его.