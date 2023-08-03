Апшеронский район, Краснодарский край, 4 августа, 2023, 02:04 — ИА Регнум. Обрушившийся град 3 августа в Апшеронском районе Краснодарского края повредил 236 домов. Об этом сообщили в районной администрации.

Vk.com/spb_today Крупный град

Отмечается, что выпали сильные осадки в виде дождя и крупного града.

Больше всего пострадали жители села Черниговское. В домах повреждена кровля, побило градом и автомобили.

Град также повредил крышу здания администрации Черниговского поселения.

Как сообщало ИА Регнум, трое взрослых и трое детей погибли во время урагана в Марий Эл, ещё 16 человек пострадали.

Все происшествия с погибшими и пострадавшими произошли в районе озёр Таир и Яльчик, где ветром повалило большое количество деревьев. Погибшие и пострадавшие отдыхали в палаточном лагере на территории дикого пляжа.

У озера Яльчик в палаточном лагере восемь человек погибли, 29 пострадали, 16 из них доставили в медучреждения.

По данным МЧС, всего в Приволжском федеральном округе от непогоды погибли десять человек и 76 пострадали. От ливня и сильного ветра пострадали восемь субъектов, в 520 населённых пунктах нарушено энергоснабжение, упали более 500 деревьев, у свыше 40 домов повредило кровлю.