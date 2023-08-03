Москва, 4 августа, 2023, 01:43 — ИА Регнум. С 2014 года после госпереворота на Украине Россия всячески пыталась не допустить войны и мирно разрешить проблемы Донбасса. Об этом на форуме «Территория смыслов» заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, в 2014 году на Украине начали поднимать голову националисты. Когда Донбасс не захотел с ними жить, был очень сложный момент.

«Россия делала всё, чтобы выйти на мирное урегулирование этой проблемы и политико-дипломатическими методами отстоять права Донбасса и жителей Донбасса», — отметил Песков.

Сложные переговоры привели к заключению минских договорённостей, которые были продуктом дипломатического успеха Москвы. Их пошаговое выполнение позволило бы в то время избежать войны, а жителям Донбасса жить на особых условиях с особыми правами. Запад и Украина не собирались выполнять минские договорённости, Россия, не зная это, пыталась реализовать документ и вынудить Киев идти по политико-дипломатическому пути решения проблемы, напомнил пресс-секретарь президента РФ.

Стало понятно, что выполнять договорённости никто не собирается, Украина готовится к войне. В страну начали въезжать натовские военные советники, Киев фактически стал марионеткой Запада, появилось понимание неизбежности войны, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Кремле заявили, что Россия продолжит проводить специальную военную операцию на Украине и добиваться поставленных целей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что позиция России соответствует Уставу ООН и международному праву. Москва ценит все инициативы по мирному урегулированию конфликта, но считает неприемлемыми предложения, которые не коррелируют с заявленными целями.

Российская спецоперация положила начало формированию нового феномена «мирового большинства», победа России над коллективным Западом на Украине станет мощным импульсом к дальнейшей смене глобального баланса сил в пользу полицентричного миропорядка, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Украинские войска с 4 июня, которое считается датой начала контрнаступления ВСУ, потеряли в общей сложности 415 танков, сообщил журналистам президент России Владимир Путин.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор признал, что ВСУ понесли тяжелейшие потери с начала спецоперации.