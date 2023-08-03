Вашингтон, 3 августа, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор признал, что ВСУ понесли тяжелейшие потери с начала спецоперации. Правду он рассказал в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate.

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По словам офицера, украинские войска находятся «в ужасающем состоянии».

«От того, что было год назад, остался только скелет. Мы подсчитали, что украинцы потеряли от 300 до 350 тыс. человек, может, даже больше», — сказал Макгрегор.

Полковник также заявил, что долгожданное контрнаступление, несмотря на огромные поставки западной техники, оказалось разгромлено, ВСУ несут «колоссальные потери среди личного состава».

«В скором времени Украина уже вряд ли сможет продолжать воевать. Есть серьёзные проблемы с боеприпасами, снарядами», — считает офицер.

Как сообщало ИА Регнум, украинские врачи сообщили о колоссальном числе раненых при контрнаступлении. Особенно много травм солдаты ВСУ получают в результате подрыва на минах.

Киев проигрывает военный конфликт вопреки помощи Запада, заявил Дуглас Макгрегор, добавив, что Соединённые Штаты совершили крупную ошибку, допустив, что Россия является «бензоколонкой с ядерным оружием».

The New York Times написала о том, что один из батальонов украинской армии столкнулся с такой потерей личного состава, что от подразделения за месяц осталось только 10 человек. Кроме того, издание распространило информацию об одном из боёв, в ходе которого ВСУ потеряли девять из десяти бронемашин MaxxPro.