Москва, 3 августа, 2023, 23:48 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 3 августа ответила на обвинения главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о попытке Москвы сделать развивающиеся страны зависимыми от российского зерна.

Кристина Уколова ИА REGNUM Мария Захарова

«Это какой-то фарс: год назад западники кричали о необходимости срочно накормить голодающих, а когда никого не накормили, кроме самих себя, начали кричать, что российское зерно на рынке лишнее», — написала она в своём Telegram-канале.

«Разве голод уже побеждён и нет проблем с продовольственной безопасностью?» — поинтересовалась Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, глава российского государства Владимир Путин и руководители семи стран Африки высказались за снятие санкций по экспорту зерна и удобрений для возобновления зерновой сделки. В совместном заявлении сказано, что стороны призвали ООН принять необходимые меры, чтобы разблокировать 200 тыс. тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Евросоюза. Их необходимо «немедленно и бесплатно доставить в африканские страны».

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец считает, что Запад недоволен продажей Россией дешёвого зерна развивающимся стран, в то время как он сам не может предложить им ничего. По словам экономиста, Боррель занимается «болтовнёй ни о чём», так как поведение России продиктовано не желанием загнать в зависимость развивающиеся страны, а трудностями с экспортом этого товара из-за западных санкций.