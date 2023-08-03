Каменск-Уральский, Свердловская область, 3 августа, 2023, 23:34 — ИА Регнум. В Каменске-Уральском полиция задержала двух мужчин, которые набросились на 18-летнюю девушку с цветными волосами. Потерпевшая обратилась в дежурную часть с просьбой привлечь к ответственности неизвестных. О происшествии сообщила пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерия Горелых.

Иван Шилов ИА Регнум

Нападение произошло ещё 1 августа в одном из городских скверов. Виктория, так зовут девушку, рассказала, что двое неизвестных приставали к ней, угрожали, нанесли побои и столкнули в фонтан. При этом они кричали, что участвовали в спецоперации и им не нравится её цвет волос с синим оттенком.

Подозреваемых задержали. В ходе следствия выяснилось, что оба фигуранта имеют судимости за незаконный оборот наркотиков, кражи и истязания. К СВО отношения они не имеют.

Задержанные извинились перед потерпевшей, объяснили своё поведение состоянием алкогольного опьянения. Поводом к нападению стал непонравившийся цвет волос девушки.

Задержанных заключили под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, впавший в кому после нападения участник спецоперации Антон Чашкин скончался 2 августа в больнице в Челябинской области, не приходя в сознание.

По словам супруги военного, муж находился в зоне СВО десять месяцев и недавно приехал в отпуск. Мужчина планировал побыть дома недолго, а затем вернуться на фронт.

В Камчатском крае следователи проводят проверку информации о причинении побоев и издевательствах в отношении несовершеннолетнего ребёнка на территории детского оздоровительного лагеря «Металлист».