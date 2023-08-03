Москва, 3 августа, 2023, 23:26 — ИА Регнум. С начала 2023 года на службу по контракту в ВС России принято более 231 тыс. человек, заявил 3 августа заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА Регнум

«По данным Министерства обороны, с 1 января по 3 августа <…> на контракт принято в общей сложности более 231 тысячи человек», — сказал он.

По словам Медведева, система отбора на контрактную службу успешно адаптирована к условиям специальной военной операции.

По-прежнему остаётся задача сделать максимально престижной службу по контракту. За последние месяцы для этого принимались организационные, экономические, социальные, технологические решения. Это даёт свои результаты, подчеркнул Медведев.

Также удалось существенно повысить социальную защищённость военнослужащих и их семей, отметил зампред Совбеза РФ.

Он напомнил об установленной единовременной выплате для контрактников, о введении кредитных каникул, обеспечении сохранности их рабочих мест на время прохождения службы. Кроме того, по словам Медведева, удалось устранить дисбаланс в размерах денежного довольствия контрактников и мобилизованных. Во всех российских регионах установлены стимулирующие и компенсационные выплаты, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение на пять лет предельного возраста пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.

Нормы закона вступят в силу с 1 января 2024 года. При этом предусматривается переходный период до 1 января 2028 года, чтобы граждане, находящиеся в запасе, переводились в отставку поэтапно.