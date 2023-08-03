Москва, 3 августа, 2023, 22:51 — ИА Регнум. Пресс-служба Кремля 4 августа опубликует текст совместного заявления по итогам встречи 28 июля президента РФ Владимира Путина с лидерами семи африканских стран — участниц мирной миссии по Украине. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом Песков сказал, что ещё не известна дата следующей встречи российского президента с лидерами стран африканской миссии по Украине.

«Диалог сторон будет продолжен», — заверил пресс-секретарь Владимира Путина.

Как сообщало ИА Регнум, глава российского государства и руководители семи стран Африки высказались за снятие санкций по экспорту зерна и удобрений для возобновления зерновой сделки. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров африканской мирной инициативы с президентом РФ, которая состоялась 28 июля. Документ опубликован 3 августа администрацией президента ЮАР Сирила Рамапосы.

Участники встречи призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта зерна и удобрений из России. Это позволит возобновить полную реализацию черноморской сделки генсека ООН Антониу Гутерриша, одобренной 22 июля 2022 года в Стамбуле.

Страны Африки выступают за скорейшее разблокирование в портах стран Евросоюза российских удобрений, заявил 3 августа на брифинге официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.