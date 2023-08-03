Кремль опубликует совместное заявление Путина и лидеров миссии по Украине
Песков: Кремль опубликует совместное заявление Путина и лидеров миссии по Украине вслед за ЮАР
Москва, 3 августа, 2023, 22:51 — ИА Регнум. Пресс-служба Кремля 4 августа опубликует текст совместного заявления по итогам встречи 28 июля президента РФ Владимира Путина с лидерами семи африканских стран — участниц мирной миссии по Украине. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
При этом Песков сказал, что ещё не известна дата следующей встречи российского президента с лидерами стран африканской миссии по Украине.
«Диалог сторон будет продолжен», — заверил пресс-секретарь Владимира Путина.
Как сообщало ИА Регнум, глава российского государства и руководители семи стран Африки высказались за снятие санкций по экспорту зерна и удобрений для возобновления зерновой сделки. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров африканской мирной инициативы с президентом РФ, которая состоялась 28 июля. Документ опубликован 3 августа администрацией президента ЮАР Сирила Рамапосы.
Участники встречи призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта зерна и удобрений из России. Это позволит возобновить полную реализацию черноморской сделки генсека ООН Антониу Гутерриша, одобренной 22 июля 2022 года в Стамбуле.
Страны Африки выступают за скорейшее разблокирование в портах стран Евросоюза российских удобрений, заявил 3 августа на брифинге официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.