Киев, 3 августа, 2023, 22:39 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 3 августа прогремели взрывы в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум

Подробности инцидентов не сообщаются.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в 21:42 объявили в Харьковской области. Спустя 16 минут сирены предупредили об опасности с воздуха население Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Как сообщало ИА Регнум, три мирных жителя из Старомихайловки, Донецка (Кировский район) и Ясиноватой были ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ, заявил 3 августа врио главы ДНР Денис Пушилин.

ВСУ активно используют кассетные боеприпасы для ударов по российским позициям под Соледаром, рассказал доброволец казачьего батальона «Енисей» бригады «Сибирь» с позывным Шмас.

Расходы на содержание Вооружённых сил Украины (ВСУ) составляют около 2 трлн гривен ($54,7 млрд) в год, рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.