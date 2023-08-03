Претория, ЮАР, 3 августа, 2023, 22:41 — ИА Регнум. Глава российского государства Владимир Путин и руководители семи стран Африки высказались за снятие санкций по экспорту зерна и удобрений для возобновления зерновой сделки. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров африканской мирной инициативы с президентом РФ, которая состоялась 28 июля. Документ опубликован 3 августа администрацией президента ЮАР Сирила Рамапосы.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что участники встречи призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта зерна и удобрений из России. Это позволит возобновить полную реализацию черноморской сделки генсека ООН Антониу Гутерриша, одобренной 22 июля 2022 года в Стамбуле.

Также в заявлении сказано, что стороны призвали ООН принять необходимые меры, чтобы разблокировать 200 тыс. тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Евросоюза. Их необходимо «немедленно и бесплатно доставить в африканские страны».

Как сообщало ИА Регнум, США сделают всё необходимое для обеспечения экспорта продовольствия из России в том случае, если Москва вернётся к зерновой сделке, заявил 3 августа госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее президент Владимир Путин пообещал, что Россия продолжит поставлять продовольствие и удобрения в страны Африки, несмотря на санкции.

17 июля Кремль объявил о приостановке участия России в зерновой сделке. Отмечалось, что черноморские договорённости фактически прекратили своё действие.