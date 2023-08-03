Вашингтон, 3 августа, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Власти США арестовали военнослужащего ВМС Америки по обвинению в получении взяток и передаче военной информации Китаю. Об этом сообщило отделение минюста США в штате Калифорния.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации прокуратуры, 26-летний старшина Вэньхен Чжао получал взятки от китайской разведки и взамен передавал служебную информацию. В числе прочего он слил операционные планы американских военных учений в Индо-Тихоокеанском регионе, а также данные о работе двух баз ВМС.

Прокуратура считает, что информатор получил за свои сведения от китайской разведки 14,8 тыс. долларов. Если Вэньхена Чжао признают виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА Регнум, в Великобритании прозвучали новые резкие антироссийские заявления — только в этот раз они нацелены не на конкретных политиков, а на рядовое население страны. Глава британской разведки MI6 Ричард Мур в ходе выступления в посольстве Великобритании в Праге призвал россиян… предавать свою страну и доносить зарубежным спецслужбам.

Слова британского разведчика не остались без внимания и ответной реакции российских властей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на заявление Мура о том, что у России якобы «мало шансов» на восстановление своих позиций на Украине.

«Если бы у России было «мало шансов» восстановить позиции, вы, Ричард Мур, так бы не суетились», — сказала Захарова.