Энергодар, Запорожская область, 3 августа, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 3 августа впервые осмотрели крыши энергоблоков Запорожской АЭС и убедились в отсутствии там взрывчатки, сообщил «Интерфаксу» советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня мы вывели их (инспекторов — Прим. ред.) на крыши третьего и четвертого энергоблоков, по поводу которых (президент Украины. — Прим. ред.) Владимир Зеленский делал громкие заявления. Естественно, никаких следов взрывчатки там нет», — сказал Карчаа.

Как сообщалось ранее, Зеленский в июле 2023 года заявил, что российские военные якобы разместили взрывчатку на крышах энергоблоков. Доказательств он не представил. В Москве назвали заявления Зеленского абсурдными и живыми.

В свою очередь глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в июле 2023 года отметил, что инспекторы агентства не выявили признаков минирования станции, но оговорился, что доступ к крышам энергоблоков МАГАТЭ пока не получило.

Решение этого вопроса было отложено из-за возможных новых провокаций со стороны Украины, пояснил Карчаа. Власти Украины продолжают рассматривать возможность атаки на станции и готовятся к такому сценарию, добавил он.

В настоящее время Запорожская АЭС находится в абсолютной безопасности, радиационный фон на станции в норме, отметил 28 июля глава «Росатома» Алексей Лихачёв. Миссия МАГАТЭ произвела осмотр территории станции и замер радиационного фона, который оказался на уровне природных значений, а госкорпорация вместе с Росгвардией и российскими войсками обеспечивают безопасное существование ЗАЭС, добавил он.