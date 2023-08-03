Москва, 3 августа, 2023, 22:01 — ИА Регнум. Пресс-служба столичного главка полиции рассказала подробности инцидента, произошедшего 3 августа у «Москва-Сити», где в припаркованный около комплекса автомобиль неизвестный бросил гранату.

Мария Девахина/РИА Новости

По информации полиции, около 20:10 в четверг в полицию поступило сообщение о хлопке в 1-м Красногвардейском проезде.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что неизвестный, угрожая водителю иномарки предметом, похожим на пистолет, потребовал отвезти его, куда он укажет. Получив отказ, злоумышленник бросил в машину, предположительно, страйкбольную гранату, после чего скрылся.

В полиции уточнили, что в результате хлопка пострадавших нет, дебошир задержан.

Как передавало ИА Регнум, о взрыве у «Москва-Сити» стало известно 3 августа вечером. Сообщалось, что неизвестный мужчина бросил учебную гранату в автомобиль, в результате чего в машине выбило стёкла.