* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Париж, 3 августа, 2023, 21:42 — ИА Регнум. Группировка «Исламское государство»* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердила убийство своего главаря Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Кураши. Об этом 3 августа объявил представителя группировки, слова которого приводит агентство AFP.

Представитель террористической организации утверждает, что главарь группировки был убит в ходе столкновений с террористической группировкой «Хейат Тахрир аш-Шам»* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб.

Когда именно был он ликвидирован, не сообщается. Новым главарем группировки объявлен Абу Хафсан аль-Хашими аль-Кураши.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая нацразведка провела в Сирии операцию по ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ).

Сообщалось, что вилла, где находился аль-Курейши, расположена в деревне Миске, недалеко от города Джандарис в сирийской провинции Африн. В это двухэтажное «люксовое здание» аль-Курейши прибыл из Идлиба, откуда управлял группировкой. По данным телеканала, он не использовал мобильную связь, а приказы передавал через курьеров.

Главаря ИГ турецкая разведка обнаружила на территории Сирии несколько месяцев назад и отслеживала его перемещения, получив в итоге достоверные данные о месте нахождения террориста. За домом установили тщательное наблюдение, в том числе с беспилотников.

Задержание аль-Курейши проводили вечером 29 апреля, однако на призыв сдаться его охрана открыла огонь по участникам спецоперации как из стрелкового, так и из тяжёлого оружия. Завязался бой, который продлился около четырех часов.