Москва, 4 августа, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Восемь московских компаний станут участниками онлайн-переговоров с представителями бизнеса из Бахрейна, Кувейта и Омана. Байерская программа пройдет с 7 по 18 августа при поддержке специалистов центра «Моспром», рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«Ближний Восток стал одним из ключевых партнеров города. Для укрепления сотрудничества с этим регионом центр «Моспром» организовал для столичных промышленников бизнес-миссии с потенциальными зарубежными партнерами», — пояснил Овчинский. В ходе переговоров московские производители смогут наладить контакты с дружественными странами и договориться о реализации совместных проектов, добавил он. «Всего будет проведено более 100 переговоров не менее чем с 40 компаниями и органами власти стран Ближнего Востока», — отметил он.

Среди компаний, которые примут участие в переговорах, — производители электрического оборудования, косметологической продукции, а также компании, работающие в строительной, медицинской и других отраслях.

Столичное предприятие «Бир Пекс», специализирующееся на производстве трубопроводов покажет преимущества своего продукта с целью налаживания сотрудничества с рынками дружественных стран. По словам коммерческого директора компании Александра Кикеля, Ближний Восток представляет особый интерес для российских предпринимателей и, в частности, для производителей, так как в регионе активно развивается строительство.

С помощью бизнес-миссии компания «Мезоформула» хочет найти новых партнеров для поставки препаратов для инъекционной эстетической медицины и профессиональной косметологии. «Сейчас мы выходим на рынки стран Ближнего Востока. Это перспективное направление для реализации нашей продукции, так как услуги косметологов пользуются большим спросом в этих странах», — сообщила руководитель по международному развитию компании Елена Лутаева. Она добавила, что у компании есть опыт работы с кожей южного типа и они могут предложить конкурентные цены для этого рынка.

Специалисты центра «Моспром» занимаются поддержкой столичного промышленного экспорта. Сотрудники центра анализируют целевые рынки для московских производителей, изучают рисковый профиль, состояние отрасли и ее зависимость от экспорта и импорта. Также «Моспром» проводит аналитические исследования, которые позволяют определить наиболее эффективную стратегию выхода на зарубежные рынки.

В рамках мероприятий нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в 2022 году, в том числе за счет поддержки АНО «Моспром», московские производители переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.