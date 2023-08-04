Москва, 4 августа, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Новый деловой центр строится на улице Шеногина в Москве. Проект реализуется в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. После сдачи объекта в 2025 году в районе Хорошево-Мневники появится около 1,7 тысячи новых рабочих мест, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Строительство делового центра в районе Хорошево-Мневники в Москве

«Осенью 2021 года Москва заключила с ГК ФСК соглашение по программе стимулирования создания мест приложения труда, в рамках которого будет построен деловой центр на улице Шеногина в районе Хорошево-Мневники», — пояснил Овчинский. Он добавил, что инвестор начал возводить объект в конце 2022 года. «Строители уже завершили все фундаментные работы и начали возведение наземных этажей. Инвестиции в реализацию проекта составят 7,4 миллиарда рублей», — рассказал Овчинский.

Общая площадь будущего бизнес-центра, включая подземный паркинг и наземную часть, достигает более 70 тысячи квадратных метров. В новом центре смогут работать порядка 1,7 тысячи человек. Девелопер и входящие в его состав компании займут около половины офисных помещений, в то время как остальные площади будут сдаваться в аренду.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

В офисном центре будут разные типы рабочих мест и зон для взаимодействия, современное IT-оборудование, включая FaceID, системы безопасности и аналитики, VR-мониторинг. Помимо офисов, в здании также будут кафе и магазины.

Одна из важнейших задач для города — это создать комфортную среду для жизни, учебы, работы и творчества. На сегодняшний день более 90% городских инвестиций направляется на реализацию проектов за пределами исторического центра Москвы. В районах столицы открываются новые школы, детские сады, поликлиники, больницы, спортивные комплексы, социальные учреждения.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда нацелена на комплексную застройку районов. По ее условиям, девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.