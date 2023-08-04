Москва, 4 августа, 2023, 14:10 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2023 г. на городских торгах в Москве было реализовано 118 нестационарных торговых объектов (НТО). Это практические вдвое превышает уровень аналогичного периода прошлого года, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

«Участие в торгах по реализации нестационарных торговых объектов позволяет предпринимателям открывать бизнес в общественных местах с высокой проходимостью — на центральных улицах и бульварах, в парках и жилых микрорайонах и так далее», — пояснил Ефимов. «За первые шесть месяцев этого года столица реализовала 118 НТО — это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2022-го, когда торги состоялись по 64 объектам», — добавил он.

Победители торгов, как правило, открывают в нестационарных торговых объектах кафе и пункты проката спортинвентаря, продовольственные и сувенирные магазины. Некоторые также самостоятельно размещают павильоны и киоски, торговые автоматы и тележки с мороженым и напитками, бахчевые развалы и елочные базары.

По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, более половины реализованных в январе–июне НТО пришлось на передвижные тележки, которые стали самыми востребованными. 34 НТО были реализованы в столичных парках и 10 в подземных переходах. Также город реализовал 26 сезонных объектов, восемь киосков и павильонов, добавил он. Наибольшее количество объектов реализовано в центре столицы — 44. Далее следуют юг города, юго-запад и ТиНАО.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Город выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы. Кроме нестационарных торговых объектов здесь можно подобрать нежилые здания и помещения под ведение бизнеса, земельные участки разного назначения. Новые собственники и арендаторы получают широкие возможности по использованию коммерческой недвижимости: здесь открываются парикмахерские, магазины и минимаркеты, образовательные и спортивные учреждения, мастерские по ремонту и другие объекты, способствующие развитию инфраструктуры города.