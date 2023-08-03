Самара, 3 августа, 2023, 20:57 — ИА Регнум. Замминистра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев задержан по подозрению в мошенничестве при заключении договора поставки медицинского оборудования, сообщила 3 августа пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня на территории городского округа Самара сотрудниками полиции задержан заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев», — говорится в заявлении ведомства.

В самарском МВД уточнили, что оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в отношении заместителя главного врача одного из бюджетных учреждений здравоохранения области, подозреваемого в хищении бюджетных денежных средств при заключении договора поставки медицинского оборудования.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что по делу о мошенничестве задержаны министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев.

Сообщалось также, что сотрудники правоохранительных органов 3 августа провели обыски в министерстве здравоохранения Самарской области.