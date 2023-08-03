Варшава, 3 августа, 2023, 20:54 — ИА Регнум. Нелегальные мигранты забросали петардами польские патрули при попытке пересечь польско-белорусскую границу, написала 3 августа погранохрана Польши на своей официальной странице в соцсети X (Twitter).

Виктор Толочко/РИА Новости

«Сегодня утром на участке погранохраны в Дубице Церкевне патрули польских служб задержали группу иностранцев, которая пересекла границу из Белоруссии в Польшу. В это время с белорусской стороны польские службы были атакованы, в них бросали петарды», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель начальника генерального штаба ВС Польши генерал Марек Соколовский заявил, что польские вертолёты готовы открыть огонь на границе с Белоруссией, если возникнет «опасная ситуация».

Как передавало ИА Регнум, в МИД Польши 2 августа заявили, что два белорусских вертолёта якобы вторглись в воздушное пространство страны, и вызвали поверенного в делах Белоруссии Александра Чесновского. Минобороны Польши объявило об увеличении численности военных на границе.

В оборонном ведомстве Белоруссии заявили, что вертолёты Ми-24 и Ми-8 не нарушали польскую границу, а Варшава, делая все эти заявления, лишь пытается в очередной раз оправдать наращивание сил и средств у границы.