Прага, 3 августа, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Президент Чехии Петр Павел извинился за нарушение правил дорожного движения при езде на мотоцикле. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА Регнум Петр Павел

Ранее телеканал CNN Prima NEWS показал снятое одним из зрителей видео с президентом Чехии, который ехал на мотоцикле без шлема. На кадрах было показано, как на автозаправке глава государства подкачивает шины колес своего мотоцикла, затем садится на него без шлема на голове и едет в сопровождении охраны.

Отмечается, что за езду без шлема на мотоцикле положен штраф.

После показа данного сюжета Павел принёс всем свои извинения. Кроме этого, он пообещал направить средства в помощь мотоциклистам, которые пострадали не по своей вине и сейчас передвигаются на инвалидной коляске.

«Я осознаю свою ошибку и приношу извинения за явное нарушение правил дорожного движения», — написал Павел в социальной сети.

Он также уточнил, что всегда соблюдает меры предосторожности при езде на мотоцикле и использует всё необходимое: и шлем, и защитную одежду, и жилет с подушкой безопасности.

Павел пояснил, что в тот раз он поехал на заправку подкачать шины мотоцикла.

«Это была 1,5-километровая поездка по редко используемой автомобилистами дороге», — написал он, добавив, что тогда допустил глупость.

По его словам, он понимает, что президент должен показывать пример в соблюдении правил.

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