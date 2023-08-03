Варшава, 3 августа, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Самолёт, на борту которого находился президент Польши Анджей Дуда, несколько раз пытался совершить посадку в Гдыне, но из-за неблагоприятной погоды не смог этого сделать и вернулся в Варшаву. Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности страны Яцек Севера.

Иван Шилов ИА Регнум Анджей Дуда

«К сожалению, погодные условия над аэропортом Косаково в Гдыне сильно ухудшились. После четырёх заходов на посадку по решению пилота самолёт вернулся в Варшаву из-за погодных условий», — приводит РИА Новости слова главы бюро.

Отмечается, что польский лидер должен был посетить центр морских операций и 3-ю флотилию кораблей в Гдыне и ознакомиться с оценкой текущей ситуации в Балтийском море, в том числе в связи с начавшимися учениями ВМФ России. Ожидается, что визит польского президента состоится в ближайшее время.

Как передавало ИА Регнум, в акватории Балтийского моря под руководством главнокомандующего Военно-Морским флотом адмирала Николая Евменова со 2 августа стартовали военно-морские учения «Океанский щит — 2023». Во время учений будет проверена готовность сил Военно-морского флота к защите национальных интересов России в оперативно важном районе, а также слаженность работы штабов различного уровня по управлению войсками. В учениях будут участвовать более 30 боевых кораблей и катеров, 30 летательных аппаратов морской авиации и Воздушно-космических сил России, 20 судов обеспечения, около 6 тысяч военнослужащих.