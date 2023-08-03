Москва, 3 августа, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Россия делала всё, чтобы не допустить войны и отстоять права жителей Донбасса, когда на Украине пришли к власти националисты, заявил 3 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Григорий Сысоев/РИА Новости Дмитрий Песков

Об этом Песков сообщил в ходе встречи с участниками смены «Убеждать», организованной «Диалогом» и «Мастерской новых медиа» на форуме «Территория смыслов».

«Когда в 2014 году на Украине случился переворот, а это был именно государственный переворот, и когда там начали поднимать голову националисты, и когда Донбасс не захотел с ними жить, когда понял, что власть националистов устанавливается, был очень сложный момент», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Россия тогда делала всё, чтобы не допустить войны, выйти на мирное урегулирование этой проблемы и политико-дипломатическими методами отстоять права Донбасса и жителей Донбасса.

Ранее представитель Кремля назвал патриотизм и гордость объединяющими страну смыслами, которые должны консолидировать всех жителей России. «Это патриотизм и гордость за страну, которая по многочисленным прогнозам должна была провалиться в пропасть», — сказал, в частности, Песков.

Также он в своём выступлении на форуме отметил, что страны коллективного Запада ведут себя очень нагло и пытаются навязать всему миру придуманные ими правила. Россия по правилам, изобретённым другими, жить не будет.