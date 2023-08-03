Каменск-Уральский, Свердловская область, 3 августа, 2023, 18:03 — ИА Регнум. В Каменске-Уральском Свердловской области двое мужчин избили и бросили в фонтан девушку из-за того, что им не понравится цвет её волос, сообщил 3 августа местный портал KU66. RU.

Кадр из видео

Инцидент произошёл 1 августа возле фонтана «Слонёнок». Мужчинам, отдыхавшим в сквере, не понравилась внешность проходящей мимо девушки. Как сообщила порталу мама пострадавшей, у неё голубые волосы и именно это стало причиной конфликта. Камеры видеонаблюдения сняли, как один из мужчин топил девушку в фонтане, а второй нанёс ей удар по лицу.

Пострадавшая подала заявление в полицию. По словам женщины, молодые люди на весь двор кричали, что они приехали с СВО.

В пресс-службе полиции пояснили, что в настоящее время участковыми уполномоченными полиции организовано проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

Как передавало ИА Регнум, в Электростали 9 июля между тремя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения. Пострадавший рассказал, что нападавшим не понравилась его внешность, а в конце разговора ему начали срезать волосы вместе с частью скальпа.

Полицейские задержали сначала первого подозреваемого, позднее установили местонахождение второго, который скрывался в Обнинске в Калужской области. В отношении мужчин следователи возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ. В отношении них 12 июля суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Об аресте ходатайствовало следствие.

Один из задержанных на судебном заседании заявил, что раскаивается. Он рассказал, что был пьян и очень сожалеет о содеянном. Мужчина признался, что испугался и сразу убежал.