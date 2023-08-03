Москва, 3 августа, 2023, 19:18 — ИА Регнум. В преддверии местных выборов, которые пройдут в ряде регионов России в единый день голосования в сентябре 2023 года, наблюдается довольно интенсивная партийная борьба, при этом повестка у большинства партий в настоящее время весьма схожа, отметили эксперты в ходе тематического круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Дарья Драй ИА Регнум

Патриотическая повестка свойственна подавляющему большинству партий, вне этого консенсуса остаётся лишь небольшая часть политических объединений, переживающих явный кризис, отметил в своём выступлении первый заместитель главы комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Глава департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты Дарья Кислицына, в свою очередь, отметила, что партийная борьба в регионах в 2023 году стала заметно интенсивнее.

«С точки зрения активности кампании Москва — эталонный пример. Все пять кандидатов ещё до момента регистрации были известны, позволяли себе яркие пиар-ходы. Они заняли свою нишу, сформировали свои образы. В части регионов этого недостаёт», — сказала Кислицына.

Ещё одна особенность единого дня голосования в 2023 году состоит в том, что в нём впервые будут участвовать новые регионы России, напомнил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. Все парламентские партии открыли отделения в новых регионах и выдвинули своих кандидатов, борьба в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях является весьма конкурентной, отметил эксперт.

10 сентября 2023 года в единый день голосования состоятся в том числе довыборы депутатов Госдумы в ряде регионов и выборы глав 26 субъектов Федерации. Также пройдут выборы в законодательные собрания нескольких регионов. На выборы высших должностных лиц в 21 регионе России выдвинуты 125 кандидатов, из которых 115 от 18 политических партий и 10 — самовыдвиженцы, сообщила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова.