Эксперты ЭИСИ обсудили уровень конкуренции и повестку на выборах 2023 года
Москва, 3 августа, 2023, 19:18 — ИА Регнум. В преддверии местных выборов, которые пройдут в ряде регионов России в единый день голосования в сентябре 2023 года, наблюдается довольно интенсивная партийная борьба, при этом повестка у большинства партий в настоящее время весьма схожа, отметили эксперты в ходе тематического круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Патриотическая повестка свойственна подавляющему большинству партий, вне этого консенсуса остаётся лишь небольшая часть политических объединений, переживающих явный кризис, отметил в своём выступлении первый заместитель главы комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан Общественной палаты РФ Максим Григорьев.
Глава департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты Дарья Кислицына, в свою очередь, отметила, что партийная борьба в регионах в 2023 году стала заметно интенсивнее.
«С точки зрения активности кампании Москва — эталонный пример. Все пять кандидатов ещё до момента регистрации были известны, позволяли себе яркие пиар-ходы. Они заняли свою нишу, сформировали свои образы. В части регионов этого недостаёт», — сказала Кислицына.
Ещё одна особенность единого дня голосования в 2023 году состоит в том, что в нём впервые будут участвовать новые регионы России, напомнил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. Все парламентские партии открыли отделения в новых регионах и выдвинули своих кандидатов, борьба в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях является весьма конкурентной, отметил эксперт.
10 сентября 2023 года в единый день голосования состоятся в том числе довыборы депутатов Госдумы в ряде регионов и выборы глав 26 субъектов Федерации. Также пройдут выборы в законодательные собрания нескольких регионов. На выборы высших должностных лиц в 21 регионе России выдвинуты 125 кандидатов, из которых 115 от 18 политических партий и 10 — самовыдвиженцы, сообщила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова.