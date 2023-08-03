Москва, 3 августа, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования из-за смерти актрисы Ирины Мирошниченко. Президент направил телеграмму соболезнования коллективу Московского художественного театра имени Чехова, в котором работала актриса.

Сергей Пятаков/РИА Новости Актриса Ирина Мирошниченко

«Ирина Мирошниченко <…> принадлежала к блистательной когорте настоящих актёров — легендарных мхатовцев, посвятивших свою жизнь театру и творчеству. Прославили Ирину Мирошниченко и замечательные роли в кино. Талант, внутренняя культура и достоинство, уважение к коллегам и зрителям снискали ей высочайшее профессиональное признание и поистине народную любовь», — отметил глава государства в своей телеграмме.

Владимир Путин также выразил уверенность в том, что добрая память об актрисе навсегда сохранится в сердцах её близких, друзей и всех почитателей таланта Мирошниченко.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Мирошниченко умерла 3 августа на 82-м году жизни. Актрису госпитализировали 30 июля с тяжёлой формой гриппа и поместили в реанимацию московской инфекционной клинической больницы № 1. 31 июля у Мирошниченко остановилось сердце, но врачи смогли восстановить сердцебиение. 3 августа актриса скончалась, не приходя в сознание.

Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Прощание с актрисой пройдёт в Московском Художественном Театре 7 августа, рассказал в свою очередь заместитель директора по связям с общественностью МХТ имени Чехова Вадим Верник.

Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу Московского художественного академического театра имени Горького. На счету актрисы — около 50 работ в кино, среди которых — в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублёв», «Вам и не снилось», «Эшелон». Также она сыграла десятки ролей во МХАТ, в том числе в нескольких спектаклях по пьесам Чехова — «Три сестры», «Чайка», «Дядя Ваня».