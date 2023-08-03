Санкт-Петербург, 3 августа, 2023, 18:57 — ИА Регнум. В Петербурге обнаружено сгоревшее тело девушки. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

По информации агентства, в настоящее время стражи порядка устанавливают обстоятельства гибели 26-летней местной жительницы. Её тело было обнаружено в одном из дворов в Невском районе.

По словам её родственников, около места гибели девушка не проживала и этот адрес им не знаком.

Источник, ссылаясь на родственницу погибшей, отметил, что девушка связалась с плохой компанией, употребляла наркотики, имела судимость, а в последнее время жаловалась на то, что её якобы окружают биороботы и что она участвует в каком-то проекте.

«Это похоже на секту», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник уточнил, что внешних признаков насильственной смерти на теле зафиксировано не было.

Как передавало ИА Регнум, в Абхазии тело убитой местной жительницы ищут на одной из Перепадных ГЭС на реке Ингур. Сообщения об исчезновении 28-летней Натии Бахтадзе появились в конце июля. Мать женщины опубликовала обращение к президенту республики с призывом оказать помощь в поисках. В генпрокуратуре отметили, что девушка была убита 25-летним Айнаром Цвижба. По данным следствия, это произошло 28 июля в салоне автомобиля в городе Гал.