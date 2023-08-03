Вашингтон, 3 августа, 2023, 18:45 — ИА Регнум. США добавили в санкционный список по России Институт общей физики РАН, Казанский научный центр РАН и Институт твердого тела РАН, сообщило в четверг Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется также, что из списка антироссийских санкций была вычеркнута яхта Addiction, принадлежащая российскому предпринимателю Сергею Адоньеву и ходящая под флагом Мальты.

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что российская экономика выдержала испытание санкциями и показала прочность и устойчивость к внешним преградам. Страны Запада, отмечается в статье, ощутили провал в своём желании «быстро поставить российскую экономику на колени» из-за спецоперации.

Вместе с тем заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус заявлял, что Соединённые Штаты продолжат вводить санкции против России столько, сколько потребуется.

20 июля США ввели санкции против бывшего министра финансов России, советника по корпоративному развитию компании «Яндекс» Алексея Кудрина и ещё 17 человек. В частности, под ограничения попали банки «Тинькофф», «Юнистрим», «Солидарность», частные охранные предприятия «Легат», «Газпромнефть охрана» и другие предприятия. Кроме того, США ввели санкции против ОАО «Сахалинское морское пароходство» и 14 связанных с компанией судов.