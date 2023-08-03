Москва, 3 августа, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Европейский союз решил наложить санкции на Белоруссию, так как она более прочих государств помогает России, но со временем рестрикции ждут и Казахстан, и Киргизию, и даже Китай. Об этом корреспонденту ИА Регнум 3 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее Еврокомиссия объявила, что ЕС расширил санкции против Белоруссии за обход антироссийских ограничений.

Как полагает Остапкович, даже пойдя на такие шаги, Европейский союз не сможет добиться изоляции российской экономики.

«Закрыть экономику невозможно, — констатировал он. — Россия и Белоруссия — не первые страны, в отношении которых применялись такие санкции. Через это прошли Иран, Куба, Мьянма, ЮАР, Северная Корея и другие. Причём это были не просто страновые санкции, а ооновские. Но всё равно в этих государствах самолёты летали, люди продолжали покупать продукты питания, ходить в кино и так далее. Экономику закрыть нельзя. Единственная закрытая экономика в мире — это мировая, так как мы не торгуем с другими планетами. А остальное всё доезжает. Все товары доезжают. Ну не через Белоруссию, так через Казахстан».

Как полагает Остапкович, европейцы взяли Белоруссию в качестве образца. На другие страны ЕС сейчас не накладывает жёстких санкций, но со временем дело дойдёт и до этого. Санкции введут против Казахстана, Киргизии, Китая и всех остальных.

«Белоруссию выбрали как страну, которая сильнее всего поддерживает Россию», — сказал Остапкович.

Проблема лишь в том, что крутость мер Еврокомиссии спотыкается о невозможность обеспечить их исполнение. Для этого Брюсселю понадобились бы сотни тысяч человек.

«В изоляции мы не останемся, — убеждён Остапкович. — Но это время надо использовать для модернизации производства, импортозамещения и реконструкции экономики. Нужно перенести труд и капитал из неэффективных отраслей в эффективные. Закрыть нерентабельные предприятия. То есть нужно делать какие-то движения, чтобы трансформировать экономику».

По его словам, период санкционного давления Россия должна использовать для того, чтобы уйти от экономики спроса на сырьё к экономике предложения товаров с высокой степенью передела.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению американского политолога Джона Миршаймера, Запад просчитался, когда решил, что санкции сломят РФ и нанесут ей серьёзный ущерб. Он сказал, что «русские выступили лучше, чем они сами ожидали». Более того, даже успешное применение санкций не сломило бы Россию и не позволило бы нанести ей поражение.

Газета The Wall Street Journal также констатировала, что экономика России прошла испытание санкциями, показав прочность и устойчивость к внешним преградам. Эксперты этого издания считают, что Россия смогла решить проблему санкций с импортом микрочипов и уже обладает возможностью ежедневно наносить удары высокоточным оружием.

Однако заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус заверил, что Вашингтон продолжит вводить санкции против России столько, сколько потребуется.