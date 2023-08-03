Москва, 3 августа, 2023, 18:34 — ИА Регнум. 18-летняя Виктория, которую избили и пытались утопить в фонтане в городе Каменске-Уральском, рассказала ИА Регнум, почему неизвестные набросились на неё.

Пострадавшая девушка

На девушку напали днём 1 августа возле фонтана «Слонёнок» в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Двое мужчин набросились на неё около 10-го дома по улице Строителей. Им не понравился необычный цвет волос — они имели синий оттенок. По словам очевидцев, мужчины выкрикивали оскорбления, угрозы убийством. Они схватили Викторию и затащили в фонтан, где попытались утопить девушку, при этом нанесли ей несколько ударов по лицу. Один из участников нападения бросался в жертву продуктами питания.

После инцидента пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Так как все происходившее попало на камеру видеонаблюдения, правоохранители быстро установили злоумышленников, задержали их и доставили в отдел полиции.

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«На меня напали из-за моей внешности, а конкретно из-за цвета волос. Они кричали, что цвет ненормальный, не такой. Я этих мужчин не знаю. В полиции мне сказали, что их обоих задержали. Сейчас полицейские с ними работают. У меня после этого случая остались синяки на теле, и я теперь боюсь выходить на улицу. Я даже не хотела узнавать, что это за люди», — рассказала Виктория.

Девушка уточнила, что напавшие на неё люди говорили, что вернулись из зоны СВО, однако в полиции эту информацию опровергли.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что напавшим на молодого человека из-за цветного ирокеза в Электростали предъявили обвинение. На 19-летнего парня напали с ножом из-за его причёски и причинили тяжкий вред здоровью.