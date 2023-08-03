Нью-Дели, 3 августа, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в саммите БРИКС в ЮАР. Об этом он сообщил в своём аккаунте в соцсети после разговора с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости Премьер-министр Индии Нарендра Моди

«С нетерпением жду возможности принять участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в конце этого месяца», — написал, в частности, Моди.

Как передавало ИА Регнум, 3 августа источник в индийском правительстве заявил, что премьер-министр Индии не будет очно участвовать в саммите БРИКС в ЮАР, так как туда не приедет президент России Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в этот же день уточнил, что Россия примет полноценное участие в саммите БРИКС в ЮАР: на площадке форума будет работать глава МИД Сергей Лавров, а глава государства присоединится к саммиту по видеосвязи.

Лозунг 15-го по счёту саммита — «БРИКС и Африка: партнёрство для совместного процветания, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности». Предполагается, что участники форума обсудят возможное расширение БРИКС. Ранее о желании присоединиться к альянсу заявили представители целого ряда стран, включая Аргентину, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Боливию.

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что Бразилия и Индия против предложения Китая о быстром расширении объединения БРИКС и намерены использовать предстоящий саммит в ЮАР для обсуждения возможного привлечения дополнительных государств со статусом наблюдателя. По информации издания, Индия выступает за создание строгих планов по поводу того, как и когда в состав БРИКС смогут войти другие государства. Бразильские власти, в свою очередь, против расширения БРИКС, так как опасаются, что объединение может стать противовесом США и ЕС.

Однако официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи опроверг эту информацию и заявил, что Нью-Дели не возражает против расширения БРИКС, другие заявления об этом он назвал неправдой.