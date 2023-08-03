Кейптаун, 3 августа, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Страны Африки выступают за скорейшее разблокирование в портах стран Евросоюза российских удобрений, заявил 3 августа на брифинге официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

РИА Новости/Виталий Тимкив

«Государства Африки, включая ЮАР, добиваются быстрейшего решения всех вопросов с тем, чтобы заблокированные в портах Европы более 200 тыс. тонн российских удобрений поступили на мировой рынок, в том числе и в Африку», — подчеркнул он.

По его словам, этот вопрос обсуждался на состоявшемся в Санкт-Петербурге саммите Россия — Африка.

Как передавало ИА Регнум, после введения западных санкций весной 2022 года в портах в Европе заблокировали находившиеся там грузы российских удобрений. Позднее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова бесплатно передать их беднейшим странам Африки.

27–28 июля в Санкт-Петербурге состоялся второй саммит Россия — Африка, в работе которого приняли участие делегаты из 49 африканских стран. Путин на саммите отметил, что Запад воспрепятствовал безвозмездной отправке российских удобрений африканским странам вопреки публичным заверениям о стремлении помочь им.

Президент уточнил, что из 262 тыс. тонн российской продукции, заблокированной в портах Европы, удалось отправить только две партии: 20 тыс. тонн в Малави и 34 тыс. тонн в Кению.