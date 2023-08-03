Москва, 3 августа, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения поддерживает идею маркировки полезных продуктов питания, сказано в ответе заместителя министра Евгении Котовой на соответствующее обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»).

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Министерство здравоохранения концептуально поддерживает предложение о маркировке пищевых продуктов, обеспечивающей возможность правильного выбора пищевой продукции потребителями, включая сведения об уровнях жира, сахара и соли», — цитирует ответ Котовой ТАСС.

Ранее Даванков предложил создать специальный знак на упаковке пищевых продуктов («Одобрено Минздравом РФ»), чтобы продвигать полезные для здоровья продукты, снижая тем самым востребованность продуктов с высоким уровнем содержания вредных веществ.

Котова в своём отзыве отметила, что нанесение подобной маркировки на лицевой стороне упаковки практикуется в ряде стран мира. Ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, она уточнила, что подобные надписи положительно воздействуют не только на потенциальных покупателей, но и на производителей продукции.

Помимо производителей, маркировать продукцию по степени её полезности могут и продавцы, действуя в соответствие с правилами, утверждёнными властями, предложила также заместитель министра.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июле 2023 года Министерство промышленности и торговли России подготовило проект постановления об автоматическом запрете продаж нелегальных и просроченных товаров, подлежащих маркировке. Информационная система маркировки таких товаров позволит магазинам оперативно выявлять товары, которые по ряду причин оказываются под запретом к реализации, пояснили в ведомстве.

В конце июня 2023 года фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект о наделении магазинов правом раздавать продукты питания с истекающим сроком годности. Документ предусматривает отмену налога на добавленную стоимость на продовольственные товары и бутилированную воду с истекающим сроком годности в случаях, если эту продукцию будут распространять бесплатно.