Москва, 3 августа, 2023, 19:04 — ИА Регнум. В США растут напряжения внутри страны из-за недовольства внешней политикой действующей администрации и из-за уголовных дел, с которыми связаны главные кандидаты в новые президенты Штатов, что в конечном итоге опускает престиж власти, а значит, может привести к состоянию гражданской войны. Однако в Китае из личных выгод утрируют ситуацию. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился главный научный сотрудник Института Канады и США РАН, политолог Владимир Васильев.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее журналист китайского издания South China Morning Post (SCMP) Питер Чанг высказал мнение, что внутриполитическая обстановка в США и некорректные представления о Китае обрекают Штаты на самоуничтожение. По словам журналиста, Штаты оказались во власти «токсичной смеси из ненависти и страха». Чанг считает, что американцы теряют уважение друг к другу, а это приводит к тому, что «некогда великая демократия скатывается в пропасть гражданской войны».

По мнению Васильева, всё же в первую очередь нужно рассматривать эту статью с точки зрения того, что Китаю выгодны подобные публикации и тиражирование антиамериканского мнения.

«Сегодня Китай играет в свою тонкую игру и смысл в том, что Штаты радируют представления о старых коммунистических идеях в Китае модели XIX–XX века. Вашингтон представляет демократию. И это имеет значение в рамках американо-китайского соперничества. Потому что американцы навязывают определённой части китайского общества представление, что западная демократия — это дальнейшая форма развития Китая», — отметил Васильев.

Тем не менее, по словам политолога, китайский журналист совершенно справедливо, хоть и несколько преувеличено, указал на проблемы, которые есть внутри американского общества, внутри власти. Васильев отметил, что граждане США очень давно перестали скрывать свои недовольства огромными затратами впустую американского бюджета на Украину. Кроме того, крепчают разочарования в отношении действующего президента США Джо Байдена. Но и бывший американский лидер Дональд Трамп — основной соперник главы государства на предстоящих выборах тоже, как отметил эксперт, далеко не идеальный пример американской власти.

«То, что сегодня происходит в США — просто грех этим не воспользоваться Китаю как главному сопернику Штатов. Два лидера страны, и оба уголовника. Такое — чтобы страна так уронила свой престиж, ни о чём не задумываясь — сложно припомнить в американской истории. Сейчас США начинают видеть многое уже через призму военных отношений. Вашингтон сегодня оказался между внутренним врагом и внешним. Возможно, что из-за внутренней агрессивности американского общества происходят и некоторые внешнеполитические решения», — поделился мнением политолог.

В таком положении, которое видят и другие страны, особенно противники, оказались США сегодня, пояснил Васильев. Отсюда и подобная критичная статья — с одной стороны, объективно предрекающая многие проблемы, которые в теории возможны, но с другой стороны, по мнению эксперта, прогнозы в материале несколько преувеличены и играют на руку китайским властям.

«Пекину не стоит заниматься проблемой возможной смены режимов и раскачивать лодку во внутренней китайской ситуации. Это мнение китайского журналиста носит двойной характер и рассчитано, с моей точки зрения, на внутреннюю аудиторию, но и американской стороне он даёт некий намёк поменять свою риторику», — подытожил Васильев.

Ранее в статье издания Global Times появился материал, в котором было сказано, что США расширят военное присутствие в Австралии, чтобы усилить давление на Китай. Журналисты упрекнули Белый дом в том, что тот является источником напряжённости в Восточной Азии: действия американской стороны усугубляют ситуацию с безопасностью.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля американский министр обороны Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN заявил, что Соединённым Штатам нужно быть готовыми к вооружённому противостоянию с Китаем из-за Тайваня, однако эту угрозу нельзя назвать неминуемой. Остин отметил, что он считает поддержку надёжных сил сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе своей работой.

2 августа газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден хочет попросить Конгресс оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины на фоне растущих угроз со стороны Китая. В случае одобрения Конгрессом Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США, известную как «иностранное военное финансирование».