Гагра, Абхазия, 3 августа, 2023, 17:45 — ИА Регнум. В Абхазии тело убитой местной жительницы ищут на одной из Перепадных ГЭС на реке Ингур, сообщили 3 августа в пресс-службе генпрокуратуры республики.

Илья Питалев/РИА Новости Река Ингур в Абхазии

Сообщения об исчезновении 28-летней Натии Бахтадзе появились в конце июля. Мать женщины опубликовала обращение к президенту республики с призывом оказать помощь в поисках.

В генпрокуратуре отметили, что девушка была убита 25-летним Айнаром Цвижба. По данным следствия, это произошло 28 июля в салоне автомобиля в городе Гал.

Мужчина сознался в содеянном и заявил, что тело утопил в третьей Перепадной ГЭС на реке Ингур. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, двое подозреваемых в убийстве шести человек и поджоге задержаны в Карелии. В селе Деревянном Прионежского района во время тушения пожара нашли тела двоих мужчин с признаками насильственной смерти.