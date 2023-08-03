Белгород, 3 августа, 2023, 17:42 — ИА Регнум. На Преображенской улице в центре Белгорода 3 августа загорелся пассажирский автобус, пострадавших в результате происшествия не было, сообщили в региональном управлении МЧС.

Иван Шилов ИА Регнум

«В 16:57 поступило сообщение о пожаре в автобусе на Преображенской улице в городе Белгороде. На место происшествия незамедлительно выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 1», — сообщили в МЧС.

Пожар был в течение 10 минут локализован, а ещё через 10 минут (в 17:20 мск) ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Его обстоятельства уточняются.

21 июня 2023 года сообщалось, что на территории Владивостокского производственного объединения пассажирского автомобильного транспорта № 1 произошёл пожар. Огонь распространился на четыре автобуса. Через два с половиной часа пожар был ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия не было.

В феврале 2023 года пассажирский автобус загорелся в Соликамске Пермского края. 15 человек, в том числе четыре ребёнка, были эвакуированы. Пожар ликвидировали в течение 14 минут. В результате возгорания никто не пострадал.