Москва, 3 августа, 2023, 17:36 — ИА Регнум. В новых субъектах России силами регионов-шефов планируется восстановить и построить порядка 8,4 тыс. объектов в течение трёх лет, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, слова которого приводятся на сайте правительства РФ.

Илья Питалев/РИА Новости

«Около 3,5 тыс. — многоквартирные дома, почти 1,4 тыс. — социально-культурные объекты и около 2,5 тыс. — объекты ЖКХ», — уточнил он.

В мае Хуснуллин сообщал о подписании региональных программ социально-экономического развития новых регионов России. Реализация этих программ направлена на интеграцию субъектов в правовое, экономическое, культурное и образовательное пространство России к 2030 году. Программы также направлены на повышение уровня жизни граждан новых субъектов до среднероссийских показателей.

В июне он доложил президенту России Владимиру Путину о развитии новых регионов России. Так, по его словам, за первое полугодие 2023 года приведено в порядок более 260 км дорог, построено 20 многоквартирных домов, восстановлено ещё более 2 тыс., отремонтировано более 150 социальных объектов и более 1 тыс. объектов ЖКХ.