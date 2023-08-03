Рига, 3 августа, 2023, 17:58 — ИА Регнум. На фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, на котором собирали деньги для ВСУ, украинский артист Андрей Данилко (известный как Верка Сердючка) отказался выступать на одной сцене со своей соотечественницей певицей Светланой Лободой, в итоге последнюю не позвали на мероприятие. Об этом написал Telegram-канал «Неопра, блин!», который ведёт журналист Алена Жигалова.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Андрей Данилко (Верка Сердючка)

По данным Telegram-канала, на фестивале в Юрмале произошёл скандал: Верка Сердючка отказалась выступать на одной сцене со Светланой Лободой.

«В итоге Свету не позвали (как, впрочем, и всегда в последнее время), а Сердючка с удовольствием отпрыгала свое выступление с песней с Евровидения, нарочито выкрикивая «Раша Гудбай» перед улыбающейся в зале Аллой Пугачёвой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с этим другие украинские артисты, которые до недавнего времени проживали в России, Данилко не смутили.

«Отказавшаяся от русской фамилии Вера Брежнева исполняла свои новые (никому не известные) украинские хиты, а Макс Барских толкал речи на мове, что следующий фестиваль он хочет, чтобы был в «украинском Крыму». Правда, на своих концертах он так не делает и спокойно поёт «Туманы» на русском», — уточнил Telegram-канал.

Отмечается, что свою неприязнь к Лободе Данилко демонстрирует не в первый раз, так, в прошлом году он назвал слезы певицы в социальных сетях фальшивыми.

Ранее в беседе с ИА Регнум первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что нужно разобраться, в каком качестве присутствовали на фестивале «Рандеву» в Юрмале российские знаменитости и помогло ли участие в мероприятии спонсировать Украину, и если да — то придётся признать иноагентами этих звёзд. Ранее депутат заявила, что знаменитостям, которые посетили фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале, дорога в Россию заказана и что на родине им теперь будут не рады. По словам Драпеко, эти люди выбрали чужую сторону.

Драпеко пояснила, что уехавших из России знаменитостей гражданства никто не лишал и сейчас не лишает, этот вопрос на усмотрении соответствующих ведомств и ФСБ.