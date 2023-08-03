Вашингтон, 3 августа, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Западные правительства шокированы ударами ВС России по украинским военным объектам в Одессе и решением Москвы не продлевать зерновую сделку. Об этом Дуг Бандоу заявил в статье для издания The American Conservative.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По его словам, некоторые чиновники на Западе стали призывать союзников к агрессивным действиям против России, что может привести к конфликту. При этом они пытаются заверить общественность, что никакой опасности нет.

«Наибольшую угрозу миру сегодня представляют те, кто заявляет, что выступает против развязывания войны, требуя при этом военного вмешательства США», — подчеркнул Бандоу.

Он отмечает, что США не должны предпринимать шаги, чреватые значительным риском войны и особенно ядерной эскалации, если Украина не представляет жизненно важного интереса, оправдывающего применения военной силы.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля министр обороны Сергей Шойгу заявил о кратном увеличении интенсивности ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим теракты на территории РФ. ВС России нанесли удары возмездия по объектам в Одессе, Ильичёвске, Николаеве после того, как 17 июля киевский режим совершил теракт на Крымском мосту. По данным Минобороны, удары наносились в том числе по местам производства и хранения безэкипажных катеров, складам боеприпасов и хранилищам топлива.