Екатеринбург, 3 августа, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Отца пятилетней девочки, которую прохожие обнаружили одну на детской площадке в Екатеринбурге, нашли мёртвым неподалеку от места, где гулял ребёнок, сообщил 3 августа глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, слова которого приводит «ОТВ».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, следов борьбы на месте обнаружения тела не было, личные вещи мужчины тоже не пропали. По одной из отрабатываемых полицией версий, уточнил Горелых, возможной причиной смерти могло послужить злоупотребление опасными веществами.

Как передавало ИА Регнум, вечером 2 августа жители Екатеринбурга заявили в полицию о маленькой девочке, оставленной без взрослых в Орджоникидзевском районе. Было установлено, что девочке пять лет, в одном из дворов её оставил отец, который катался с ней на велосипеде. Мужчина пообещал скоро прийти за дочерью, но не вернулся. Ребёнка на время поисков родителей поместили в приют.

Позднее Горелых сообщил, что удалось разыскать мать найденной девочки. Выяснилось, что девочка живёт с родителями и бабушкой в многоэтажке в Академическом районе, примерно в 20 км от того места, где её нашли накануне вечером. Где находится отец, было неизвестно. Полицейские привезли девочку домой. Её мать написала заявление с просьбой прекратить разбирательство. Она указала, что ни к кому не имеет претензий.