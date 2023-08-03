Москва, 3 августа, 2023, 17:23 — ИА Регнум. В Мьянме началась антитеррористическая тренировка стран АСЕАН и партнёров по формату «СМОА плюс», сообщили 3 августа в Минобороны России.

ТАСС/EPA/LYNN BO BO

Отмечается, что в учениях участвуют представители оборонных ведомств России, Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Филиппин.

От России прибыла группа офицеров Генштаба, Восточного военного округа и Тихоокеанского флота.

Учения направлены на поиск таких подходов и совершенствование способов противодействия террористам. Тренировка продлится до 4 августа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее боевые корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил Китая приступили к третьему совместному морскому патрулированию акватории Тихого океана.

Задачи совместного патрулирования заключаются в укреплении сотрудничества, поддержании мира и стабильности в регионе, мониторинге морской акватории и охране объектов морской экономической деятельности двух стран.