Киев, 3 августа, 2023, 17:20 — ИА Регнум. После потери значительных объёмов западной военной техники ВСУ вернулись к использованию советских танков, однако это может привести к новым потерям среди военнослужащих ВСУ, отметил в своей публикации 3 августа обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Из-за больших потерь украинцы начали перебрасывать на передовую менее оснащенные бригады с советскими танками Т-72 и боевыми машинами пехоты», — написал автор.

Значительная часть западной техники ВСУ была выведена из строя из-за активной работы артиллерии ВС России и российских минных полей, но если на мины будут наезжать советские танки, потери личного состава ВСУ вырастут, поскольку эти танки являются менее защищёнными, отметил Экс.

В конце июля 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ в период с 4 июня, когда формально началось их контрнаступление, потеряли уже 415 танков. В целом за этот период было уничтожено более 1300 бронемашин разного класса, две трети из них — западного производства, отметил президент.

Также в июле 2023 года обозреватели Washington Post отметили, что бои на минных полях выявили уязвимость западной военной техники, переданной Киеву, прежде всего американских боевых машин Bradley и немецких танков Leopard. Подрыв на минах сразу нескольких единиц техники создаёт их скопление, которое становится лёгкой мишенью для российских войск, указали также авторы.

Всего за время проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 11 100 танков и других боевых бронированных машин ВСУ, сообщили 3 августа в Министерстве обороны РФ.