Москва, 3 августа, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Без дешёвого российского газа экономике Германии становится всё труднее выбраться из кризиса, который усугубляется политикой её финансовых властей, считает Игорь Юшков, эксперт финуниверситета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности. Об этом он заявил 3 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее японское издание JB Press опубликовало прогноз, что без дешёвого российского газа в Германии начался экономический спад, который может привести к тому, что ФРГ перестанет быть движущей силой ЕС и превратится в «больного человека Европы».

По словам Юшкова, отказ от российского газа во многом усугубил общие проблемы германской экономики, так как общий энергетический кризис начался в Европе ещё в 2021 году. Он был связан с банальным дефицитом газа как такового.

«Там годами пугали энергетические компании и говорили, что ваш газ завтра не будет никому нужен и поэтому не надо вкладывать в обычную энергетику, а только в возобновляемую. Соответственно, компании остерегались инвестировать в новые проекты, и это привело к тому, что начался дефицит газа. Мир восстановился после пандемии коронавируса, потребление энергии начало расти, а возобновляемая энергетика не смогла обеспечить весь этот возрастающий спрос», — сказал Юшков.

Как пояснил эксперт, если посмотреть, как вели себя цены на рынке, то можно увидеть, что энергетический кризис начался не 24 февраля 2022 года, а на самом деле в середине 2021 года. Именно тогда цены пошли вверх. И зиму 2021–2022 года Европа переживала с ценами выше 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров газа.

И из-за того, что газ был не дешев, получилось так, что себестоимость продукции, которая делается с использованием этого дешёвого топлива, тоже высока. Многие предприятия в Европе остановились из-за того, что себестоимость их продукции неприемлемо выросла.

Дорогая энергия закладывается в стоимость всех товаров. А это в числе прочего вызывает высокую инфляцию. И на Западе начали бороться с инфляцией одинаковыми методами — поднимая ставки центральных банков. Это было и в США, и в ЕС. Вследствие этого кредиты оказываются дорогими, и это ещё больше повышает себестоимость продукции. Многие предприятия останавливаются из-за дороговизны кредитов.

«Таким образом высокая инфляция и борьба с ней бьют по экономическому развитию в целом. И пока не начнёт снижаться ставка, экономика ЕС вообще и Германии в частности будут чувствовать себя неважно. Но они не собираются снижать ставку и даже обещают несколько раз поднять. То есть экономика получит ещё несколько ударов. Поэтому выхода из этого экономического кризиса ждать не приходится», — подытожил Юшков.

Экономист Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова, согласился с тем, что у Германии будут сложности с выходом из рецессии. Двигателем немецкой промышленности был и остаётся автопром, завязанный на химическую промышленность. А у последней проблемы с кадрами по целому ряду причин. Во-первых, дорогое образование — при выборе профессии склонная к химии молодёжь отдаёт предпочтение специальности медика. На втором месте фармацевтика. Во-вторых, стареющее население, а значит, кадры обновляются медленно. В-третьих, высокие цены на энергоносители и электроэнергию. В-четвертых, редеет Ассоциация химических предприятий ФРГ. В-пятых, по всей стране наблюдается сильнейший отток капитала.

«Очевидно, вся уникальность немецкого химпрома идет к сворачиванию, ведь даже вода становится дороже», — подытожил Тимофеев.

Ранее ИА Регнум сообщало о больших сложностях, которые испытывает экономика Германии. Отказ от российского газа пагубно сказывается на её химической промышленности — драйвере экономики ФРГ. Предприятия химической, сталелитейной, алюминиевой и других отраслей немецкой промышленности уходят за границу — туда, где есть доступ к дешёвому топливу.

Отчасти это подтверждается и немецкими данными. Так, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек сказал, что независимость его страны от российского газа стоила громадных усилий.

По мнению экономиста Вадима Понкратова, ЕС действительно удалось обеспечить заполнение собственных газовых хранилищ темпами выше средних при снижении зависимости от поставок газа из России. Цена, заплаченная за это, — деиндустриализация ведущих европейских экономик и потеря целых отраслей.