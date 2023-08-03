Москва, 3 августа, 2023, 17:24 — ИА Регнум. В международном аэропорту Барселоны злоумышленники украли багаж с денежными средствами и дорогостоящими украшениями. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

Miquel Llop/Zuma/TASS

По её данным, в зоне регистрации аэропорта воры украли чемодан и дорогостоящую сумку, которые принадлежали семье из России.

По информации издания, воры украли украшения, деньги и часы на общую сумму более €8,5 млн. Согласно данным журналистов, среди вещей находилось кольцо с бриллиантами стоимостью €4 млн.

Отмечается, что сотрудникам полиции удалось вернуть украденное. СМИ сообщили, что воры были задержаны.

Как передавало ИА Регнум, в Москве 28 июля задержали мужчину, нашедшего на улице 1 млн рублей. Полицейские разыскали приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в хищении утерянного свёртка. Сообщается, что владелец денег положил завёрнутый в бумагу 1 млн рублей на крышу своего авто, после чего отвлёкся на телефонный разговор. Забыв про свёрток, он уехал, деньги упали на проезжую часть. Оказавшийся рядом приезжий увидел пакет, обнаружил в нём большую сумму денег и решил забрать их себе. К моменту задержания часть денег он уже успел потратить.