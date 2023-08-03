Москва, 3 августа, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Московская компания «Ньюкон Энерджи» смонтировала и запустила первую очередь производства по изготовлению конденсаторов на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». До конца года компания планирует выйти на полную производственную мощность, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «Ньюкон Энерджи»

«В начале июля 2023 года компания «Ньюкон Энерджи» организовала производство на площадке «Руднево» особой экономической зоны столицы и успела выпустить свыше 20 тысяч конденсаторов. Инвестиции компании составят более 350 миллионов рублей до конца 2025 года», — отметил Овчинский. На сегодняшний день на предприятии создано 80 рабочих мест, добавил он. «По мере выхода на полные производственные мощности, который запланирован на четвертый квартал 2023 года, дополнительно появится еще не менее 30 рабочих мест», — подчеркнул Овчинский.

Конденсаторы используются в светотехнической продукции, силовой электронике, в пусковых устройствах и для компенсации реактивной мощности. В ближайшее время компания планирует начать выпуск электронных компонентов, применяющихся в зеленых технологиях, таких как электромобили, солнечная и ветровая генерация.

«Ньюкон Энерджи» вышла на рынок в 2000 году, а в 2023-м расположилась в пятом корпусе на площадке «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва». Благодаря современным производственным мощностям и уникальным технологическим разработкам на предприятии проектируют и производят высококачественные отечественные конденсаторы.

Общая площадь производства компании на площадке «Руднево» достигает 5,6 тысяч квадратных метров. Размещение производства в ОЭЗ «Технополис Москва» дает инвесторам доступ к льготному режиму. Сейчас там локализовано более 200 Также «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.