Москва, 3 августа, 2023, 16:56 — ИА Регнум. В Москве нередко летом случаются облака в виде ядерных грибов, увидеть такое можно было и 3 августа, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Соцсети

Ранее в соцсетях распространились фото и видео такого грозового облака из Липецкой области, похожее явление заметили в небе над Казанью.

Синоптик уточнил, что такое явление не уникальное, в Москве случается довольно часто в летний период.

«Если сегодня посмотреть, например, из района Пушкино в сторону Зеленограда, то можно что-то подобное увидеть», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, необычное природное явление, напоминающее ядерный гриб, напугало жителей столицы Татарстана. Небесная картина в форме гриба на самом дела оказалась обычным кучево-дождевым облаком, его также называют наковальней.