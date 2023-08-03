Москва, 3 августа, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Временный поверенный в делах Румынии Константин Ионицэ был вызван в МИД России, сообщили в ведомстве 3 августа. Россия в качестве ответной меры вводит квоты на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии в РФ, отметили в министерстве.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«3 августа временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации К. Ионицэ был вызван в МИД России, где ему была вручена нота министерства о введении квот на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии в России в качестве симметричных ответных мер на ограничения, касающиеся посольства России в Бухаресте и Генерального консульства России в Констанце», — сказано в сообщении Министерства РФ.

В связи с тем, что Румыния продолжает проводить недружественную политику и создавать российским дипломатам необоснованные препятствия для работы, Москва оставляет за собой право принять и дополнительные адекватные меры по сокращению дипломатического присутствия Румынии в России, добавили в МИД РФ.

Как сообщало ИА Регнум ранее, власти Румынии в июне 2023 года потребовали сократить штат посольства России на 51 сотрудника, 21 дипломата и 30 работников персонала. В Бухаресте заявили, что намерены таким образом «уравнять» численность сотрудников посольства России с численностью персонала дипмиссии Румынии в Москве.

В российском посольстве остаются работать 11 дипломатов и 29 сотрудников работников персонала. Около 80 дипломатов и их родственников покинули Бухарест 1 июля. Ещё одна группа дипломатов и членов их семей из 40 человек вернулась в Россию ранее.