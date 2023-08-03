Вашингтон, 3 августа, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Выход России из зерновой сделки лишил Украину возможности продавать своё зерно в огромных масштабах, пишет 3 августа Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум

«Возможности фермеров сужаются по мере того, как бизнес становится все более убыточным», — говорится в статье.

Отмечается, что на Украине возникла проблема хранения зерна, поскольку нынешний урожай накапливается, а его транспортировка по альтернативному коридору вдоль Дуная обходится дорого.

Автор также отметил, что до 15 сентября действует запрет на ввоз зерна с Украины в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля Кремль объявил о приостановке участия России в зерновой сделке. Отмечалось, что черноморские договорённости фактически прекратили своё действие.

В МИД России сообщили, что Украина использовала морские коридоры, предназначенные для зерновой сделки, чтобы совершать теракты и диверсии. Их проводили как против военных, так и против гражданских российских объектов.