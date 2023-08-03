Москва, 3 августа, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нужно следить, сохраняются ли рабочие места за россиянами, которые проходят военную службу в России. Об этом он сообщил на совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил Российской Федерации, видео опубликовано в его Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Сегодня для контрактников установлена единовременная выплата, введены кредитные каникулы, обеспечено сохранение на период прохождения военной службы их рабочих мест, хотя следить за тем, что происходит в этой сфере, все равно необходимо», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, Медведев также отметил, что в России удалось успешно адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям специальной военной операции и это даёт свои результаты. Он сообщил, что, согласно данным Минобороны России, с 1 января по 3 августа 2023 года на контрактную службу в Вооружённых силах РФ было принято более 231 тыс. человек.

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Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья граждан, участвующих в боевых действиях в составе добровольческих формирований.

1 августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления, которые определяют правила выдачи удостоверений ветеранов боевых действий защитникам Донбасса и бойцам, которые заключали контракты с организациями, содействующими ВС России, в том числе частными.