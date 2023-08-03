Москва, 3 августа, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Службу по контракту в Вооружённых силах (ВС) России нужно сделать максимально престижной, для этого принят ряд решений, заявил 3 августа заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ.

РИА Новости

«Задача остаётся прежней — сделать службу по контракту максимально престижной», — отметил он.

Медведев добавил, что для этого за последние месяцы были приняты организационные, экономические, социальные, а также технологические решения.

Кроме того, он сообщил об устранении дисбаланса в размерах денежного довольствия мобилизованных и контрактников. Для последних, в частности, установлена единовременная выплата, введены кредитные каникулы и обеспечено сохранение их рабочих мест на период прохождения службы.

Как передавало ИА Регнум, в начале июля зампред Совбеза России информировал, что только за последнюю неделю контракт с ВС РФ заключили около 10 тыс. человек.

Всего с 1 января по 4 июля 2023 года ряды Вооружённых сил РФ пополнили более 185 тыс. человек, из них пребывающих в запасе порядка 109 тыс. человек, а также другие призванные на службу по контракту категории граждан, сказал Медведев. По итогам июня темпы отбора на службу по контракту выросли до 1400 человек в день, добавил зампред СБ РФ.

В мае Минобороны РФ назвало размер зарплат контрактников, участвующих в спецоперации. Уровень денежного довольствия военнослужащих-контрактников зависит от воинского звания, должности и выслуги лет.