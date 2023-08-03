Вашингтон, 3 августа, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Прокуратура США 3 августа попросила суд приговорить российского предпринимателя Владислава Клюшина к 14 годам лишения свободы и крупному штрафу за инсайдерскую торговлю ценными бумагами на основе похищенной информации.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Правительство просит суд приговорить Клюшина к 168 месяцам тюремного заключения и трём годам (после освобождения. — Прим. ред.) под надзором», — сказано в заявлении прокуратуры.

Кроме того, в надзорном ведомстве предлагают оштрафовать Клюшина на 5 млн долларов, взыскать с него ещё 8,3 млн долларов в качестве возмещения ущерба, а также разрешить конфискацию с его счетов ещё 36,6 млн долларов.

Приговор Клюшину должен быть оглашён 7 сентября.

Как сообщало ИА Регнум ранее, власти США подозревают владельца компании «М13» в незаконном завладении значимой информацией и получении крупных доходов посредством торговли ценными бумагами на основе этой информации. В 2021 году он был арестован в Швейцарии и экстрадирован в США. В феврале 2022 года американский суд присяжных признал его виновным в киберпреступлениях.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее отмечал, что Клюшин отказался от сделки со следствием, поскольку считает свой арест несправедливым. По словам дипломата, защита исходит из «надуманности обвинений». Адвокаты Клюшина ранее отмечали, что ещё до экстрадиции их подзащитного в США в контакт с Клюшиным пытались вступить западные спецслужбы.